Cushman & Wakefield ernennt Pierre Nolte zum neuen Head of Offices & Leasing

Frankfurt: Cushman & Wakefield hat im Rahmen seiner Neupositionierung die Verantwortlichkeiten im Bereich Vermietung neu geordnet. Dabei wurde Pierre Nolte zusätzlich zu seiner Verantwortung als Head of Tenant Representation EMEA mit der neu geschaffenen Position des Head of Offices & Leasing in Deutschland betraut und ist damit dienstleistungsübergreifend für den Sektor Büro sowie das deutschlandweite Vermietungsgeschäft verantwortlich. Der diplomierte Immobilienökonom (ADI) und Immobilienkaufmann (IHK) berichtet direkt an Tina Reuter, Head of Germany.

Im Zuge der personellen Umstrukturierung übernimmt Mario Herbst die Rolle als Head of Tenant Representation Deutschland, die zuvor von Pierre Nolte bekleidet wurde.

Mit Dominic Rausch und Hanjo Theiss konnten zudem langjährige Mitarbeiter für die Leitung der zuständigen Teams Office Agency in Berlin und Frankfurt gewonnen werden. Sie berichten wie Mario Herbst an Pierre Nolte.

Dominic Rausch folgt dabei auf Pierre Nolte als Head of Office Agency Berlin. Der Finanzkaufmann (IHK) ist seit 2014 bei Cushman & Wakefield in der Bürovermietung tätig. Neuer Head of Office Agency Frankfurt ist Hanjo Theiss. Er war zuvor von 2012 bis 2017 in der Abteilung Valuation & Advisory und anschließend im Bereich Capital Markets von Cushman & Wakefield tätig.