Cushman & Wakefield strukturiert Geschäftsbereiche Capital Markets und Investment Advisory neu

Frankfurt: Cushman & Wakefield legt die Geschäftsbereiche Capital Markets und Investment Advisory zusammen und benennt Simon Jeschioro, bereits seit 2017 Head of Investment Advisory, zum neuen Leiter. Jeschioro verantwortet damit die Beratungsleistungen und Investmententscheidungen von C&W und arbeitet in seiner Funktion eng mit den Verantwortlichen der Sektoren Office, Living & Healthcare, Retail und Logistics & Industrial Marktes zusammen. Jeschioro berichtet an Tina Reuter, Head of Germany von C&W.