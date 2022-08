d.i.i. Deutsche Invest Immobilien stärkt Führungsebene

Wiesbaden: Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG stärkt seine Führungsebene: Christiane Wald (52) übernimmt die Führung des Bereichs Human Resources und Andre Zahlten (44) verantwortet den Bereich Marketing & Unternehmenskommunikation.

Christiane Wald besitzt einen Master of Business Administration und ist seit über 23 Jahren im Bereich Human Resources tätig. Im Rahmen ihrer bisherigen Karriere in leitenden Funktionen hat Frau Wald die Personalabteilungen von verschiedenen Banken, unter anderem bei der Mizuho Bank Ltd. und der Ikano Holding S.A. geleitet.

Andre Zahlten ist studierter Diplom-Medienökonom und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Als Leiter für Marketing und Kommunikation war er bei der Corestate Capital Group, der DIC Asset AG und Bilfinger Real Estate tätig.