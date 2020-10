Daniel Pahl wechselt von Bethge Rechtsanwälte zu LIP Invest

München: LIP Invest beruft Daniel Pahl (42) zum General Counsel und Head of Transaction Management. Pahl wird bei LIP für alle An- und Verkaufsaktivitäten verantwortlich sein und hierbei die Erwerbe von Bestandsimmobilien, Projektentwicklungen und Grundstücken rechtlich und steuerlich strukturieren sowie die Due Diligence-Prozesse steuern. Die Verantwortung für die Fondsfinanzierungen fällt ebenfalls in sein Resort.

Der erfahrene Rechtsanwalt und Immobilienökonom (IRE|BS) verfügt über umfangreiche Kenntnisse im Immobilienrecht und im Finanz- und Transaktionsmanagement. Pahl war als Rechtsanwalt für die Frankfurter Kanzlei AC Tischendorf und zuletzt bei Bethge Immobilienanwälte in Hannover tätig