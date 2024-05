Daniel Schuh wird Head of National Retail Investment-Team

Frankfurt: Daniel Schuh (42) wurde zum 1. April zum Head of National Retail Investment-Team berufen. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet er die bundesweiten Retail-Investmentaktivitäten von BNP Paribas Real Estate und berichtet an Christoph Scharf (Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail Services).

Daniel Schuh ist seit fünfeinhalb Jahren bei BNP Paribas Real Estate tätig, zuletzt als Director National Retail Investment und bringt insgesamt 17 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich mit. Vorherige Stationen des Diplom-Volkswirts waren Cushman & Wakefield sowie DTZ Zadelhoff.