David S. Christmann wird Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development

Wien: Nachdem sich Dr. Bertold Wild ab Mitte Mai ins Privatleben zurückziehen wird, übernimmt David S. Christmann zum 01. April 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung der UBM in Deutschland. Nachfolger von Werner Huber als technische Geschäftsführer in Deutschland sind bereits seit Jahresbeginn Bernhard Egert und Roman Ehrentraut. Sie übernahmen diese Funktionen parallel zu ihrer Verantwortung für den Bereich Timber Construction/Green Building beziehungsweise Technical Competences in der börsennotierten Holding.

Damit besteht die deutsche Geschäftsführung ab Anfang April 2024 aus folgenden 4 Personen: David S. Christmann (Vorsitz), Daniel Pfister (Finanzen) sowie Bernhard Egert (Technik) und Roman Ehrentraut (Technik).