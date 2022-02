DEFAMA kündigt Wechsel im Aufsichtsrat an

Frankfurt: Die Deutsche Fachmarkt AG kündigt einen Wechsel im Aufsichtsrat nach der voraussichtlich im Juli 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung an. So wird der seit Firmengründung der DEFAMA amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Schropp auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen nach mehr als 7 Jahren Zusammenarbeit das Gremium verlassen. Schropp hat angekündigt, der Gesellschaft auch nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat als Aktionär verbunden zu bleiben.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung als Nachfolgerin für den freiwerdenden Aufsichtsratssitz die Wahl von Christine Hager vorschlagen. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Segment Einzelhandelsimmobilien und ist seit 2015 Managing Director bei der in Hamburg ansässigen redos-Gruppe.