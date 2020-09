DEUTSCHE FINANCE GROUP eröffnet Büro in Madrid

Madrid: Die Deutsche Finance International LLC („DFI“), ein Unternehmen der Deutsche Finance Group, erweitert ihre lokale Präsenz in Europa mit der Eröffnung eines Büros in Spanien. Kernaufgabe des neu gegründeten Standortes in Madrid ist die Akquisition, Prüfung und das laufende Management der direkten Immobilien- und Private Equity Real Estate Investments der DFI in Südeuropa. Als Investment Director konnte Juan Gomez Vega gewonnen werden, der zuvor bei namhaften Unternehmen wie Lone Star und Rreef tätig war und künftig das Südeuropa-Geschäft der DFI verantworten wird.