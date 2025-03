Diana Schumann ist neue Head of Industrial & Logistics Investment bei JLL

Frankfurt: Diana Schumann ist neue Head of Industrial & Logistics Investment Germany bei JLL. Schumann hat den Bereich bereits seit Beginn 2022 als Co-Head zusammen mit Dominic Thoma geführt, der nun das Unternehmen verlassen hat. Die IREBS-Immobilienökonomin mit zusätzlichem Masterabschluss im Bereich Internationale Finanzmärkte ist seit 2018 bei JLL, hat als Team Leaderin West das regionale Investment-Team in Düsseldorf aufgebaut und wird dessen Führung in Personalunion fortsetzen. Sie berichtet an Dr. Konstantin Kortmann, CEO Germany & Head of Capital Markets JLL Germany.