Die Primestar Gruppe erweitert ihr Führungsteam

Berlin: Die Primestar Gruppe geht einher mit einer Erweiterung des Management Teams. Ronald Nilsson wird als neuer Chief Commercial Officer sowie als Geschäftsführer der Primestar Hospitality, Hotel und Operator GmbH in Zukunft die Verantwortung für alle kommerziellen Belange der Gruppe bündeln. Zudem wird er die Vermarktung und Positionierung der Franchisehäuser und der neuen Eigenmarken June Six, June Stay und WorX übernehmen. Zuletzt war er Geschäftsführer der IFA/Lopesan Gruppe in Deutschland & Österreich.

Dieter Esslinger leitet seit Herbst 2022 als Chief Operating Officer sowie Geschäftsführer der Primestar Hospitality, Hotel und Operator GmbH die operativen Bereiche der Gruppe. Esslinger ist seit 2017 für die Primestar Gruppe tätig.

Oliver Kupka hat die Primestar Gruppe letztes Jahr als CEO sowie geschäftsführender Gesellschafter der Primestar Holding übernommen. Mit zwei konkreten Projekten in Wien sowie weiteren Standorten in Hannover und am Gardasee wird das Portfolio gemäß der eingeschlagenen Strategie konsequent ausgebaut.