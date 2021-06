Dirk Miklikowski ist neues Vorstandsmitglied des EBZ

Bochum: Seit dem 1. Juni 2021 ist Dirk Miklikowski, hauptamtlicher Geschäftsführer der Immobilien Management Essen GmbH nebenamtliches Vorstandsmitglied des EBZ. Er tritt in dieser Position die Nachfolge von Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung von VIVAWEST, an. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist Dirk Miklikowski in verschiedenen Positionen in Branchenverbänden tätig, so z. B. als Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Wohnungsunternehmen sowie als Mitglied des Verbandsrats des VdW Rheinland Westfalen.

Uwe Eichner war von Juni 2012 bis Dezember 2020 für das EBZ tätig. Er legte sein Mandat im Zuge seines Wechsels von der GAG Immobilien AG Köln zu VIVAWEST nieder.