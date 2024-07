Dirk Sicken verstärkt Investment-Team von Aengevelt.

Düsseldorf: Dirk Sicken verstärkt mit einem bisherigen Track Record von rd. 4,9 Mrd. Euro das Team “Investment & Development“ von Aengevelt Düsseldorf unter Leitung von Geschäftsleitungsmitglied Oliver Lederer.

Dirk Sicken verfügt über langjährige Erfahrungen im nationalen und internationalen Immobilienmarkt: Zu seinem Werdegang zählen Studiengänge an der ebs mit dem Abschluss „Immobilienökonom“, an der EBZ mit dem Abschluss “Bachelor of Arts in Real Estate“, seine Aufnahme in den Kreis der “ Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS)“ und der “Executive Master of Business Administration in Internationale Real Estate (MBA) an der IREBS in Regensburg. Hinzu kommen langjährig erfolgreiche Erfahrungen, die er bei institutionellen Investoren, Asset Managern und Privat Equity Unternehmen, u.a. als Head of Sales beim größten Gewerbeimmobilien-Bestandshalter Europas, sowie namhaften nationalen und internationalen Marktplayern gesammelt hat.