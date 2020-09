Doppelspitze bei BNP Paribas Personal Investors Germany Austria

Österreich: Thomas Zink ist seit 1.9. neues Mitglied des Executive Committee von BNP Paribas Personal Investors Germany Austria. Er führt die Unternehmenseinheit von BNP Paribas künftig als Co-CEO gemeinsam mit Dr. Sven Deglow. Zuvor war Zink interim CEO und Chief Financial Officer der übergeordneten Einheit BNP Paribas Personal Investors in Paris. In ihrer Rolle als Co-CEOs verantworten Zink und Deglow das Business und die weitere geschäftliche und strategische Entwicklung von Consorsbank, DAB BNP Paribas, Wealth Management Private Banking und Hello bank! Österreich, die in Deutschland und Österreich unter dem Dach von Personal Investors Germany Austria operieren. Zink und Deglow berichten an Thierry Laborde, Deputy COO der BNP Paribas Gruppe und Head of Domestic Markets, sowie lokal an Lutz Diederichs, CEO BNP Paribas Deutschland.