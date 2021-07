Dr. Andreas Koenen zum Honorarprofessor an die EBZ Business School (FH) berufen

Bochum: Dr. Andreas Koenen, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Inhaber einer überregional tätigen Baurechtskanzlei sowie Geschäftsführer der NETZWERK BAUANWÄLTE GbR, ist zum Jura-Honorarprofessor an der EBZ Business School berufen worden.

Als Lehrbeauftragter war Andreas Koenen zunächst an der Universität Duisburg-Essen (ab 2006) und am Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Stadt Essen tätig. Nun lehrt er schon seit einigen Jahren an der EBZ Business School. Daneben ist er seit 2005 Lehrbeauftragter für privates Baurecht an der Philipps-Universität Marburg.