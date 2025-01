Dr. Christian Schlicht ist neuer Professor an der Hochschule Fresenius

Frankfurt: Mit der Berufung von Dr. Christian Schlicht, ehemaliger Präsident von CoreNet Global in Central Europe, zum Professor an der Hochschule Fresenius baut der Verband seine Rolle als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis konsequent aus. Nach Prof. Dr. Thomas Glatte ist Schlicht bereits der zweite CNG-Präsident, der sich der anwendungsorientierten Lehre widmet und so einen Beitrag zur Verbindung von Best Practice und Wissenschaft leistet.

Schlicht leitet seit Oktober 2023 den Studiengang Nachhaltige Immobilienwirtschaft im Bereich Online Plus der Hochschule Fresenius. Seit 2014 ist er Mitglied im Vorstand des CNG Chapters Central Europe, das er als Präsident von 2021 bis 2023 führte.