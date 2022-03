Dr. Christoph Müller wechselt in den Beirat der Rudolf Müller Mediengruppe

Köln: Dr. Christoph Müller tritt zum 31. 3 2022 aus der Geschäftsführung der Rudolf Müller Mediengruppe aus. 30 Jahre lenkte er in 5. Generation das als Verlag mit Druckhaus 1840 in Eberswalde gegründete Traditionsunternehmen, das heute aus einer Holding, sechs Fachverlagen und einem POD-Dienstleister besteht und 180 Mitarbeitenden beschäftigt. In dieser Zeit war Dr. Christoph Müller maßgeblich an der Konzentration des Unternehmens-Portfolios auf zielgruppenorientierte Fachinformationen für die Bau- und DIY-Branchen, den Ausbau multimedialer Angebote sowie Events/Messen und zuletzt an der Transformation der Mediengruppe zum digitalen Fachlösungsanbieter für das Planen, Bauen und den Handel beteiligt. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit lagen in den Bereichen Finanzen/Controlling und Beteiligungen. Mit ruhiger Hand und gutem Gespür für das unternehmerische Handeln sorgte er für die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit der Gruppe. Auch ehrenamtlich in der Verbandsarbeit stark engagiert und von seinen Mitstreitern als besonnener und verlässlicher Partner geachtet, war Dr. Christoph Müller u. a. Vorsitzender des Verbandes der Zeitschriftenverlage in NRW (VZVNRW) – dessen Ehrenvorsitzender er heute ist – und langjähriger Schatzmeister des VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.

Als Beiratsvorsitzender und Gesellschafter wird Müller dem Unternehmen aber weiter verbunden bleiben.

Günter Ruhe, der seit 2019 als Geschäftsführer die Programmentwicklung verantwortet, wird die Mediengruppe weiterführen, unterstützt von der sechsköpfigen Geschäftsleitung