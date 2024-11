Bochum: Die EBZ Business School (FH) gibt die Verleihung der Honorarprofessur an den Wohnungs- und Immobilienmarktexperten Dr. David Wilde bekannt. Am 23. November 2024 überreichte Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen die Urkunde an den wissenschaftlichen Leiter des hiesigen eG21-Instituts für genossenschaftliche Zukunftsfragen. Hauptberuflich leitet Dr. Wilde seit vielen Jahren das Hattinger Wohnungsunternehmen hwg als Vorstandsvorsitzender.