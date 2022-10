Hamburg: Die Paribus-Gruppe hat Dr. Georg Reul zum Geschäftsführer der Paribus Holding GmbH & Co. KG und der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bestellt.

Georg Reul war zuvor in verschiedenen verantwortungsvollen Topmanagement-Positionen an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Investment Management tätig, so als Vorstand der IVG Immobilien AG und der Frankonia Eurobau AG sowie als Vorsitzender der Geschäftsführung der Fondsspezialisten KGAL GmbH & Co. KG und Hamburg Trust GmbH.