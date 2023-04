Dr. Kamis: Vom Studenten zum Professor

Bochum: Dr. Alcay Kamis wurde die Professur für Strategisches Management und Controlling in der Immobilienwirtschaft an der EBZ Business School verliehen.

Neu-Professor Dr. Alcay Kamis absolvierte seit 2006, nach zwei einschlägigen technischen und kaufmännischen Ausbildungen, mehrere akademische Ausbildungen an EBZ-Bildungseinrichtungen. Später schloss er sein Bachelor- und Masterstudium im Real Estate Management an der EBZ Business School erfolgreich ab. Seit November 2020 ist er Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens in Bad Oeynhausen.