Hamburg: VALUES Real Estate bestellt Dr. Marc Langenach (40) zum Geschäftsführer Business Development und Vertrieb. In dieser neu geschaffenen Funktion soll Dr. Langenbach das bestehende Geschäft stärken und weiter ausbauen, neue institutionelle Produkte aufsetzen und diese am Markt erfolgreich platzieren sowie managen. Dr. Langenbach wechselt von AEW, wo er in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführer tätig war.