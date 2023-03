Dr. Rasmus C. Beck neuer Honorarprofessor der EBZ Business School (FH)

Bochum: Urbane Transformation und Quartiersentwicklung sind zentrale Anliegen nachhaltiger Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und zugleich wichtig für die Entwicklung von Städten und Regionen. Für dieses Themenfeld hat die EBZ Business School einen ausgewiesenen Experten zu engerer Zusammenarbeit gewinnen können: Am 9. März 2023 überreichte Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen die Urkunde zur Honorarprofessur an Dr. Rasmus C. Beck (43).

Beruflich ist Dr. Beck seit dem 1. Februar 2021 Geschäftsführer der Duisburg Business & Innovation GmbH. Von 2007 bis 2011 war er bei der Wirtschaftsförderung Dortmund (u.a. dortmund-project) tätig. Es folgte eine Station als Executive Director und zuletzt Prokurist bei der hannoverimpuls GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt und Region Hannover. Danach führte er mehrere Jahre die Business Metropole Ruhr GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Ruhrgebiet. Überdies ist Dr. Beck Beiratsmitglied in nationalen und internationalen Organisationen wie z.B. dem Real Estate Startup Incubator (RESI) an der EBZ Business School, dem Zentrum für Gründungen und Innopreneurship (GUIDE) an der Universität Duisburg-Essen und dem Research Institute on Comparative Urban Research (EURICUR) der Erasmus-Universität Rotterdam und der Katholischen Universität Leuven. Zudem ist Dr. Beck Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge über innovative Wirtschaftsförderung und regionale Innovationssysteme und seit 15 Jahren Lehrbeauftragter an seiner Alma Mater in Tübingen sowie der Ruhr-Universität Bochum.