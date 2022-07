Dr. Thomas Herr als Präsident des iddiw für zwei weitere Jahre bestätigt

Frankfurt / Berlin: Das Institut der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (iddiw) hat in seiner Mitgliederversammlung Dr. Thomas Herr, CEO der Evana AG, einstimmig als Präsidenten für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt.

Vertreten wird Dr. Herr weiterhin durch Prof. Dr. Alexander Goepfert, Senior Advisor und Honorarprofessor an der EBS, der als Vizepräsident auch einstimmig im Amt bestätigt wurde. Ebenso einmütig wurde Carsten Rutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG, als Schatzmeisters wiedergewählt. Weiterhin als Präsidiumsmitglieder sind Prof. Dr. Kerstin Hennig, Leiterin des Real Estate Management Institutes der EBS, Francesco Fedele, Vorstandsvorsitzender der BF.direkt AG, André Eberhard, Chefredakteur des immobilienmanagers, Prof. Dr. Shervin Haghsheno, Institutsleiter des Karlsruher Institute of Technology, Sascha Kilb, Partner der Drees & Sommer AG, und Prof. Dr. Andreas Pfnür, Leiter des Fachgebiets Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt bestätigt. Erstmalig wurde zudem Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter der bulwiengesa AG in den Kreis der Präsidiumsmitglieder gewählt.