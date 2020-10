Erik Duckstein wird Regional Manager Süd bei GARBE

Hamburg : Die GARBE Industrial Real Estate GmbH hat einen weiteren erfahrenen Logistikexperten ins Team geholt. Erik Duckstein (38) verantwortet seit Anfang Oktober als Regional Manager Süd die Standortakquisition und Marktbetreuung in Bayern und Österreich. Der studierte Diplom-Logistiker ist ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Logistik- und Immobilienmanagement und besitzt rund 20 Jahre Berufserfahrung. Vor seiner Tätigkeit bei GARBE war Duckstein seit 2014 in mehreren beruflichen Stationen, zuletzt als Senior Business Development Manager, bei Goodman Germany GmbH tätig.