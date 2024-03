Feldberg Capital stärkt Team in Deutschland mit Piotr Kotlarek

Berlin: Die Feldberg Capital GmbH holt mit Piotr Kotlarek als neuem Associate Director Investment & Asset Management einen weiteren Immobilienexperten in das deutsche Team am Standort Berlin.

Piotr Kotlarekwird bei der Entwicklung der Investments im Sinne der ESG-fokussierten Anlagestrategien, aber auch der Kreation und Positionierung geplanter Fondsprodukte sowie bei individuellen Mandaten mitwirken und so die Schlagkraft sowie Marktpräsenz von Feldberg als erfolgreiche Immobilienplattform weiter erhöhen.

Piotr Kotlarek war zuletzt im Investmentteam von Caleus in Berlin tätig und sammelte davor an verschiedenen Stationen wichtige Erfahrungen im Investment Banking, zuletzt bei Evercore in Frankfurt.