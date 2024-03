Feldhoff & Cie. beruft Markus Heber und Christian Benzing zu Directors

Frankfurt: Feldhoff & Cie. hat Markus E. Heber und Christian Benzing zu Directors Communications berufen.

Markus E. Heber ist seit Mitte 2017 für Feldhoff & Cie. tätig. In seiner neuen Funktion soll der 38-Jährige künftig vor allem den Bereich der politischen Kommunikation für die Agentur stärker ausbauen.

Christian Benzing ist seit fünf Jahren bei Feldhoff & Cie in der Akzeptanzkommunikation tätig. In dieser Funktion betreut der 42-Jährige bundesweit sämtliche Kommunikationsbelange für große Projektentwicklungen in allen Asset-Klassen.