FIO: Christian Wallin übernimmt Vorstandsposten

Leipzig: Bei FIO Systems AG gibt es einen Wechsel im Vorstand. Der bisherige CEO Reik Hesselbarth (48) wechselt in den Mutterkonzern Hypoport. Dafür rückt ab sofort Christian Wallin (35) in den Vorstand auf, der von der Hypoport-Tochter Dr. Klein Ratenkredit GmbH kommt. In seiner neuen Funktion wird er den Geschäftsbereich Immobilienvermarktung bei FIO verantworten und die implementierte Produkt- und Unternehmensstrategie weiterführen. Reik Hesselbarth bleibt FIO als Teil des Aufsichtsrats erhalten.