Franc Gockeln wird Geschäftsführer in der BNP Paribas Real Estate GmbH

Frankfurt: Franc Gockeln (46), Head of National Investment-Team (NIT), wird zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate GmbH berufen. Der Investment-Experte verantwortet seit einem Jahr die bundesweiten Office-Investmentaktivitäten für großvolumige Transaktionen und wird seinen Fokus auch weiterhin auf den strategischen Ausbau des Investmentgeschäfts für die Assetklasse Office in Deutschland legen.

Gockeln wechselte 2019 von der Fortress Investment Group zu BNP Paribas Real Estate als Director ins National Investment-Team. Zuvor war er bei den Immobilien-Investoren Conren Land und Morgan Stanley tätig.