Frank D. Masuhr wird Mitglied des EMEA Senior Leadership Teams von Cushman & Wakefield

Frankfurt: Cushman & Wakefield hat in der EMEA-Region ihr Leitungsteam neu aufgestellt. Frank D. Masuhr rückt als Head of PDS Skill Lines EMEA in das Senior Leadership Team um Nic Wilkinson, Chair of EMEA PDS & Design + Build, auf. Insgesamt wird der Geschäftsbereich EMEA PDS von rund 700 Mitarbeitern betreut.

Neben seiner neuen Aufgabe im strategischen PDS Board bleibt Frank D. Masuhr weiterhin Head of Project & Development Services DACH von C&W. Der TU Ingenieur, der in der Vergangenheit unter anderem Führungspositionen bei der Deutschen Babcock AG, der DUSSMANN AG und der ALBA Group bekleidete, ist seit 2017 für C&W aktiv. Er ist zudem Vorstandsmitglied der RICS Deutschland und einer der Local Co-Chairs Berlin beim Urban Land Institute (ULI).