Frank Stolz und Andreas Gnielka neue Geschäftsführer bei G&B

Hamburg: Grossmann & Berger beruft mit Wirkung zum 1. Juni 2022 Frank Stolz und Andreas Gnielka in die Geschäftsführung.

Frank Stolz wird Geschäftsführer für den Bereich Wohnen-Neubau in der Metropolregion Hamburg, der zuvor dem Sprecher der Geschäftsführung Andreas Rehberg zugeordnet war. Andreas Gnielka übernimmt als Geschäftsführer den Bereich Wohnen-Bestand (Verkauf/Vermietung/Premium/Kapitalanlagen) in der Metropolregion Hamburg von Geschäftsführer Lars Seidel. Außerdem werden beide in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen verstärkt strategische Projekte zur Akquisition überregionaler Mandate vorantreiben.