Friederike Buchheister wird neue Leiterin IT & Digitalisierung bei GARBE Industrial Real Estate

Hamburg : Die GARBE Industrial Real Estate GmbH treibt das Thema Digitalisierung weiter voran. Friederike Buchheister (42) ist seit dem 1. November neue Leiterin IT & Digitalisierung. Die studierte Juristin ist Expertin für Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie für die Transformation von Geschäftsmodellen in der Immobilienbranche. Sie verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Recht, IT und Digitalisierung. Vor ihrer Tätigkeit bei GARBE war Friederike Buchheister unter anderem Geschäftsführerin bei der ConTec Hub GmbH, Head of Deal Executive North im Bereich Strategic Deal Management bei der Deutschen Telekom sowie Managing Director und Head of IT Services & Digital Transformation bei der CORPUS SIREO Real Estate GmbH im Konzernverbund der Swiss Life Asset Managers.