Führungswechsel bei NAI apollo

Frankfurt: Ab sofort übernimmt Stefan Weyrauch SIOR, bisher Director/Co-Head of Industrial and Logistics im Unternehmen, die Position des Head of Industrial and Logistics und damit die Leitung des achtköpfigen Logistikteams bei Nai apollo. Er löst damit seinen Vater Michael Weyrauch auf dieser Position ab. Gleichzeitig wird Stefan Weyrauch auch Gesellschafter der NAI apollo.

Der Immobilienexperte Stefan Weyrauch bringt rund neun Jahre Erfahrung im deutschen Logistikmarkt mit. Michael Weyrauch, bisher Head of Industrial and Logistics, ist Mitarbeiter der ersten Stunde bei NAI apollo und von Beginn an im Jahr 1990 auf den Bereich Industrial and Logistics spezialisiert. Er wird dem Unternehmen als Mentor für die Abteilung erhalten bleiben. Michael Weyrauch ist seit Beginn an Gesellschafter bei NAI apollo, dies wird auch in Zukunft so bleiben.