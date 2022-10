Garbe Immobilien-Projekte mit neuem Büro in Frankfurt am Main

Frankfurt: Mitte des Jahres eröffnete die Garbe Immobilien-Projekte GmbH einen weiteren Standort in Frankfurt. Mit Einführung des neuen Standortes verstärken zwei neue GeschäftsleiterInnen den Projektentwickler. Monika Stepan (42) agiert als Leiterin für Projektentwicklung im Raum Rhein-Main. Ihr Kollege, Thomas Frank (56), übernimmt die Leitung des Projektmanagements für den Regionalbereich.

Stepans arbeitete zuvor bei JLL in Tschechien, Düsseldorf und Frankfurt als Director Office Leasing. Thomas Frank war vor seinem Wechsel zu Garbe in der Geschäftsführung des Projektentwicklers FAY Projects GmbH in Mannheim tätig.