Garbe verstärkt Geschäftsführung

Hamburg: Ab November 2021 wird Dirk Heidkämper (59) als drittes Mitglied die Geschäftsführung der Garbe Immobilien-Projekte GmbH verstärken. Dort wird er zukünftig den Themenbereich „Finanzen/Projektfinanzierung“ verantworten und von dem Standort in Hamburg aus agieren.

Als gelernter Bankkaufmann mit abgeschlossenem Jura-Studium war Heidkämper bei verschiedenen Banken und im Immobiliensektor tätig, unter anderem für die Vereins- und Westbank in Hamburg. Im Jahr 2000 begann er seine Laufbahn bei der B&L Gruppe mit den Tätigkeitsschwerpunkten Finanzen, Finanzierung, Recht und Personal. Nach sieben Jahren folgte der Wechsel in die Geschäftsführung des Unternehmens, in dessen Rahmen er unter anderem die Bereiche des Finanzierungs- und Liquiditätsmanagements sowie der An- und Verkaufsprozesse verantwortete.