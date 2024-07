Geschäftsführer Christian Kadel verlässt Colliers

Frankfurt: Colliers und Geschäftsführer Christian Kadel haben sich darauf verständigt, sich künftig neu zu orientieren. Kadel verbleibt bis Jahresende im Unternehmen und wird einvernehmlich mit sofortiger Wirkung freigestellt, um sich im Garden Leave auf eine neue Herausforderung vorzubereiten.

Kadel verantwortete seit 2018 als Head of Capital Markets Germany diesen Geschäftsbereich bei Colliers in Deutschland. Im Mai 2023 übernahm er die neu geschaffene Position des Head of International Capital im EMEA Capital Markets Team.