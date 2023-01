Geschäftsführer Sebastian Hartrott verlässt HANNOVER LEASING

Pullach: Sebastian Hartrott, Geschäftsführer, wird die HANNOVER LEASING-Gruppe zum 31.01.2023 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Hartrott war im Juli 2015 nach fast zehn Jahren als Anwalt in der Rechts- und Steuerberatung (u.a. für PWC und BDO) zu seinem damaligen Mandanten Hannover Leasing gewechselt, wo er als Head of Legal anfing und im Jahr 2017 in die Geschäftsführung der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) berufen wurde. Dort war er zunächst für die Marktfolge-Aktivitäten zuständig, bis er 2019 auch in die Geschäftsführung der gesamten Hannover Leasing-Gruppe berufen wurde und intern auf die Marktseite wechselte.