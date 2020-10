Greenman: Catherine Choo steigt zur obersten Digitalstrategin auf

Berlin: Greenman hat Catherine Choo zum Chief Information Officer ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Choo für die Umsetzung und Koordinierung der Digital- und Daten-Transformationsstrategie des Unternehmens über die gesamte Investment Management-Plattform inklusive der Fonds hinweg verantwortlich sein. Als Shareholder des Unternehmens war Choo zuvor bereits fast zehn Jahre lang als Head of Marketing bei Greenman tätig und arbeitete unter anderem an der Entwicklung des Flaggschiff-Fonds Greenman OPEN mit, der vorwiegend in lebensmitteldominierte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland investiert.