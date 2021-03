Guido Kleinschmidt übernimmt Lührmann München

München : Guido Kleinschmidt, bislang Mehrheitsgesellschafter der Lührmann München GmbH & Co. KG, geht neue Wege: Am 15.02.2021 wurde Lührmann München zu KLEINSCHMIDT Immobilien umfirmiert. Seit 1992 ist die Osnabrücker Lührmann-Gruppe Expertin für erstklassige Einzelhandelsimmobilien und Spezialistin für Erfolgsräume und gute Geschäfte in den Toplagen deutscher Innenstädte. Mit der Übernahme der seit 15 Jahren von ihm geführten und stetig gewachsenen Lührmann München GmbH & Co. KG möchte Kleinschmidt sein Portfolio erweitern:

Der Fokus in seinem Kerngeschäft, die Vermittlung von Einzelhandels-Immobilien in Top-Lagen, liegt zukünftig auf Gewerbe-, Büro- und Wohnimmobilien, verstärkt in der Metropolregion München.

Guido Kleinschmidt kam bereits 2001 zur Lührmann-Gruppe in seiner Heimatstadt Osnabrück, wechselte 2004 als stellvertretender Geschäftsführer zur Lührmann München, die er seit 2005 erfolgreich leitet. Seit 2010 ist Kleinschmidt einer der drei Gesellschafter der Lührmann Deutschland und Mehrheitsgesellschafter der Lührmann München.