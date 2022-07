Erlangen: Seit dem 1. Juni 2022 ist Hajo Maier neuer Leiter Unternehmenskommunikation bei der ZBI Gruppe. Maier war bisher auf Agentur- und Industrieseite in leitenden Funktionen tätig, unter anderem: Mitglied der Geschäftsführung bei einer auf Markenführung spezialisierten B2B-Agentur, Head of Marketing, Corporate Communications und Unternehmenssprecher in der Finanzbranche, zuletzt als Gründer und Inhaber der Unternehmensberatung Docmaier & Friends.