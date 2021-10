München : Harald C. Salzgeber übernimmt ab sofort bei WEALTHCORE die Leitung Institutionelle Investoren für die DACH-Region. In dieser Funktion verantwortet der 51-jährige künftig den Eigenkapitalvertrieb der Immobilieninvestmentprodukte und den Bereich Business Development. Zuletzt war Salzgeber als Leiter institutionelle Investoren bei d.i.i. Investment GmbH in Wiesbaden tätig, für die er den institutionellen Fondsbereich aufgebaut hat.