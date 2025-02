München: Heiko Wunderlich übernimmt ab April 2025 als Chief Sales Officer die Kundenverantwortung im Bereich Institutional Clients (CSO) bei der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH. Er kommt von Allianz Global Investors, wo er seit 2012 in verschiedenen Führungspositionen tätig war, zuletzt als Leiter des institutionellen Business Developments in Deutschland und Österreich. Seine Karriere startete der Diplom-Volkswirt bei BlackRock in München und Edinburgh im Institutional Sales.