Heimstaden Deutschland besetzt zwei wichtige operative Stellen neu

Berlin: Heimstaden Deutschland hat mit der Position des Head of Facility Management und des Health & Safety Managers zwei wichtige operative Stellen neu besetzt. Jean Zachow folgt als Head of Facility Management auf Mirko Krabs, der das Unternehmen im Sommer verlassen hat. Zugleich übernimmt Christian Abwandner die Position des Health & Safety Managers Germany. In dieser Funktion verantwortet er die kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung aller sicherheitsrelevanten Standards in den Objekten sowie den Gesundheits- und Arbeitsschutz Heimstaden-intern.

Jean Zachow kommt aus dem Hotelvertrieb und konzentrierte sich ab 2013 auf immobilienwirtschaftliche Tätigkeitsbereiche. Christian Abwandner ist Diplom-Informatiker (FH) und verfügt über rund 30 Jahre Berufserfahrung.