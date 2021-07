New York : CBRE Global Investors hat Helen Gurfel zur Head of Global Sustainability and Innovation ernannt. Mit der neu geschaffenen Position unterstreicht das Unternehmen seine Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und Innovation im Immobilien-Investment-Management. Helen Gurfel wird Vorstandsmitglied und wird die Nachhaltigkeitsstrategie von CBRE Global Investors maßgeblich vorantreiben. Zuvor arbeitete sie als Managing Director für LENX.