HIH Invest beruft Felix Meyen zum Geschäftsführer

Hamburg: HIH Invest Real Estate beruft Felix Meyen zum Geschäftsführer Transaktionen. Meyen arbeitet seit 2005 für die HIH Invest, zunächst als Asset Manager und danach mehrere Jahre im Bereich Transaktionsmanagement Deutschland, dessen Leitung er 2015 übernahm.

Hans-Joachim Lehmann, der bislang in dieser Funktion tätig war, legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Er war über 30 Jahre für die HIH Invest beziehungsweise für ihre Vorgängerunternehmen in verschiedenen Funktionen tätig. Lehmann begleitet den Übergang in der Geschäftsführung bis zum Ende des Jahres und wird auch danach der HIH-Gruppe mit seiner Erfahrung und Expertise als Berater weiter zur Verfügung stehen.