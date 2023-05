IMMAC Austria mit neuem Geschäftsführer

Hamburg: Mag. Heimo Taus übernimmt mit Wirkung zum 05. Mai 2023 die Leitung der IMMAC GmbH sowie der DFV Beteiligungs GmbH in Österreich. Er tritt die Nachfolge von Manfred Kahr an, der in den Ruhestand geht.

Mit Eintritt von Herrn Mag. Taus wird das Führungsteam um Jens Wolfhagen, Vorstand IMMAC Holding AG, und Claudia Schmid, Prokuristin der IMMAC GmbH, planmäßig ergänzt. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer wird Taus die strategische Ausrichtung der IMMAC in Österreich vorantreiben und das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren forcieren.

Taus war zuvor viele Jahre in der HYPO Niederösterreich und Wien AG als Senior Key Account Manager Leveraged Finance in der Betreuung internationaler institutioneller Immobilien- und Energieinvestoren beschäftigt.