IPH gewinnt Roman Zwolinski als Head of Transaction Germany

München : Die IPH Transact hat die eigene Kompetenz im Bereich An- und Verkauf durch den neu ernannten Head of Transaction Germany, Roman Zwolinski, gezielt gebündelt und verstärkt. In seiner neuen Position wird er bundesweit aktiv Mandanten wie Fondsmanager, institutionelle Anleger oder Family Offices bei Sourcing, Due Diligence und Abwicklung von Transaktionen in den Segmenten Highstreet, Shopping Center und Fachmarktzentren begleiten.Roman Zwolinski war zuletzt als Leiter Investment bei der Kleinschmidt Immobilien GmbH tätig.