Jakub Mika ist neuer Head of Finance Germany bei Heimstaden

Berlin: Jakub Mika (39) ist neuer Head of Finance Germany von Heimstaden. Er startete im Januar 2025 seine neue Rolle am Standort Berlin und wird neben Country Manager Gerrit Sperling Teil der Geschäftsführung. Mika tritt die Nachfolge von Marianne Frønsdal an, die die Abteilung vorübergehend leitete und nun eine andere Rolle innerhalb der Heimstaden Gruppe übernehmen wird.

Mika war zuletzt CFO bei Procter & Gamble für Österreich. Davor war er mehrere Jahre CFO der Gillette-Werke bei Procter & Gamble in Berlin.