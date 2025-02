München: Jens Zimmermann (33) ist neuer Senior Director Transaction- und Asset-Management bei Wealthcore und verantwortete fortan den Ankauf von Wohn- und Hospitality-Immobilien in Deutschland und Österreich.. Zimmermann kommt von DeA Capital Real Estate und betreute in den vergangenen 10 Jahren in verschiedenen Führungspositionen Assets under Management von rund 1,5 Mrd. Euro.