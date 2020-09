Jörg Balow neu an der Spitze von ATP Berlin

Berlin: Der deutsche Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung, Jörg Balow, verstärkt die Geschäftsführung von ATP architekten ingenieure Berlin. In dualer Zusammenarbeit mit dem Architekten Niklas Veelken leitet er seit Juli 2020 den international besetzten, 20-köpfigen ATP-Gesamtplanungsstandort. In leitender Funktion war er zuletzt beim Ingenieurbüro Arup Deutschland tätig. Daneben ist Balow als Sachbuch-Autor (z. B. „Systeme der Gebäudeautomation“, 2016) sowie in Beiräten diverser Fachgruppen aktiv.