Jörg Vocke wird ab März 2024 neuer CEO von Siemens Real Estate

München: Jörg Vocke (55) wird ab März 2024 neuer CEO der Siemens Real Estate (SRE) , dem Immobilienunternehmen von Siemens und berichtet in dieser Funktion direkt an Ralf P. Thomas, CFO und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. Der Jurist Vocke folgt auf Zsolt Sluitner (65), der nach verschiedenen Leitungspositionen bei Siemens seit 2006 die Geschäfte von SRE leitete und nun in den Ruhestand verabschiedet wird.

Als Corporate Real Estate Manager verantwortet SRE das globale Immobilienportfolio von Siemens und entwickelt dieses fortlaufend nachhaltig, sozial sowie wertorientiert weiter. Eine wesentliche Rolle spielt SRE auch im Rahmen der weltweiten, zwei Milliarden Euro umfassenden Investitionsstrategie von Siemens, mit der Produktionsstandorte fit für die Zukunft gemacht werden.