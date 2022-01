KanAm Grund Group erweitert europäisches Netzwerk durch Niederlassungen in London und Dublin

Frankfurt: Die KanAm Grund Group hat zum 1. Januar 2022 zwei Niederlassungen in London und Dublin eröffnet.

Robin Carr verstärkt seit Anfang Januar 2022 das Team der KanAm Grund Group als neuer Associate Director/Head of UK im Bereich Asset Management Europe. Zusätzlich wird er als Niederlassungsleiter das Büro der KanAm Grund Group in London leiten. In den letzten 20 Jahren war Carr u.a. für Aerium Finance Ltd und CBRE tätig.

Denise Turner wird als Niederlassungsleiterin des Dubliner Büros und als Associate Director/Head of Ireland im Bereich Asset Management Europe tätig.Turner arbeitet seit 2020 bei der KanAm Grund Group.